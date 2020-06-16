Выложено «пророчество Ванги» на «переломные для России» 2020-й и 2021 годы

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16 июня 2020, 09:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Ванга якобы спрогнозировала, что 2020-й и 2021 годы станут «переломными для России». Соответствующее утверждение содержится в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», болгарский медиум «предсказала», что в обозначенный период времени произойдут природные катаклизмы, также ожидается усиление международного давления на Россию. Данные испытания только закалят страну, говорится в процитированном материале.

Кроме того, отмечается, что Ванга «напророчила» значительное сокращение численности населения в России в 2021 году.

Ранее во вторник сообщалось, что на страницах зарубежных СМИ привели «предсказание майя» о конце света 21 июня 2020-го.