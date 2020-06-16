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Опубликовано «предсказание майя» о наступлении конца света 21 июня 2020 года

, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликовано «предсказание майя» о наступлении конца света 21 июня 2020 года
Индейцы майя, S. Rocker / globallookpress.com

Согласно календарю индейцев майя, конец света должен наступить 21 июня 2020 года, ранее озвученная дата – 21 декабря 2012-го – была получена в результате неверных расчетов. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах британских СМИ.

Согласно версии, выдвинутой автором таблоида Mirror, причиной ошибки в расчетах стал переход на григорианский календарь в конце XVI столетия, в связи с чем даты сместились на 2 950 дней.

Согласно юлианскому календарю, сейчас 2012 год, предсказанный майя апокалипсис наступит в воскресенье, 21 июня, отмечается в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернет выложили «пророчество Матроны Московской» о возможном начале Третьей мировой в XXI веке.

ДЦ

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