Выложен «прогноз Матроны Московской» о возможном начале Третьей мировой в XXI веке

Аргументы Недели → Непознанное 13+

15 июня 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Матрона Московская якобы полагала, что в начале XXI столетия может вспыхнуть новый глобальный конфликт. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном в российском сегменте интернета.

Как пишет автор канала «Мои правила» в «Яндекс. Дзен», святая РПЦ «спрогнозировала», что в случае начала Третьей мировой войны противоборствующие стороны будут сражаться за еду и воду. Дефицит данных ресурсов на Земле в течение XXI века будет нарастать, говорится в процитированной публикации.

Ранее в сеть выложили приписываемое швейцарскому алхимику Парацельсу пророчество о будущем, которое может ждать Россию.