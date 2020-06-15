Опубликовано «пророчество алхимика Парацельса» о «роковом» для России 2020 годе

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15 июня 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v-kosmose.com

Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Текущий год должен стать «роковым» для России. Соответствующее предсказание якобы сделал в свое время швейцарский алхимик Парацельс, говорится в материале, размещенном в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет ресурс v-kosmose.com, согласно «пророчеству Парацельса», в России родится великий лидер, которому суждено изменить историю человечества. Однако если этот человек не заявит о себе в 2020-м, страна «пpoдoлжит пoгибaть», говорится в процитированной публикации. Отмечается, что при неблагоприятном сценарии развития событий Россия окончательно исчезнет в XXII столетии в ходе Третьей мировой войны.

Ранее в сеть выложили пророчество о будущем России, с которым выступил медиум из Мексики Антони Васкес Альба.