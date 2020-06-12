Выложено пророчество о будущем России от предрекшего президентство Трампа мексиканского экстрасенса

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12 июня 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Ясновидящий из Мексики Антони Васкес Альба сделал пророчество о будущем, которое ждет Российскую Федерацию. Об этом рассказывается в материале, размещенном в отечественной блогосфере.

Как информирует один из каналов в «Яндекс. Дзен», медиум, в свое время предсказавший избрание Дональда Трампа президентом США, полагает, что западные санкции идут РФ только на пользу, способствуя увеличению мощи и самостоятельности страны. Согласно прогнозу мексиканского экстрасенса, в 2022 году в России начнется период расцвета. Он должен коснуться экономической и духовной областей жизни.

Ранее сообщалось, что украинский астролог Влад Росс предрек возможную войну между РФ и Турцией из-за Крымского полуострова.