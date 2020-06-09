Астролог посоветовал пока не браться за новые дела

Аргументы Недели → Непознанное 13+

9 июня 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Гороскоп. Фото: pixabay.com

Астролог Михаил Бородачев рекомендован не браться за новые дела до 12 июня. По его словам, сейчас лучше обдумать все детали новых начинаний, но не бросаться их реализовывать.

«Лучше сейчас все планировать в виртуальной реальности, схемы составить, графики, проекты обсудить с близкими», - посоветовал он. Астролог отметил, что в ближайшие две недели будет длиться коридор затмений, во время которого рискованно браться за плохо продуманные дела, передает Мир24.

«Если дело надежное и не терпит отлагательств, нужно закрыть глаза на коридор затмений и успеть… Если поезд пришел сегодня, нужно сегодня садиться в вагон и ехать, поскольку у каждого человека своя личная карта рождения, свой гороскоп. Может быть, в вашем гороскопе сейчас аспект удачи, невзирая на коридор затмений», - добавил Бородачев.