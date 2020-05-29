Выложено «предсказание Вольфа Мессинга» об испытаниях для России в 2020 году

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29 мая 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Памятник в Благовещенске, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В 2020 году Россия пройдет черед ряд испытаний. Соответствующий прогноз якобы оставил после себя Вольф Мессинг, рассказывается в материале, появившемся в сети.

Согласно утверждению автора канала «Заметки из РФ» в «Яндекс. Дзен», скончавшийся в 1974 году менталист «предсказал», что в 2020-м страну ждут катаклизмы природного характера и гибель большого количества человек. Также Мессинг якобы спрогнозировал, что множество граждан пострадает от болезней.

К концу года внутренняя обстановка должна стабилизоваться, говорится в процитированном посте.

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