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Выложено «предсказание Вольфа Мессинга» об испытаниях для России в 2020 году

, 18:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Выложено «предсказание Вольфа Мессинга» об испытаниях для России в 2020 году
Памятник в Благовещенске, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В 2020 году Россия пройдет черед ряд испытаний. Соответствующий прогноз якобы оставил после себя Вольф Мессинг, рассказывается в материале, появившемся в сети.

Согласно утверждению автора канала «Заметки из РФ» в «Яндекс. Дзен», скончавшийся в 1974 году менталист «предсказал», что в 2020-м страну ждут катаклизмы природного характера и гибель большого количества человек. Также Мессинг якобы спрогнозировал, что множество граждан пострадает от болезней.

К концу года внутренняя обстановка должна стабилизоваться, говорится в процитированном посте.

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ДЦ

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