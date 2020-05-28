Выложено предсказание американского «спящего пророка» об уничтожении городов США

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28 мая 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Наводнение в США, Matthew Hatcher / globallookpress.com

Прозванный «спящим пророком» американский экстрасенс Эдгар Кейси предсказал в свое время природные катаклизмы, которые приведут к уничтожению ряда городов Соединенных Штатов. Об этом рассказывается в материале, размещенном в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Кейси спрогнозировал, что в будущем изменится наклон земной оси, из-за чего произойдет сдвиг магнитных полюсов. Это приведет к разрушениям на Восточном и Западном побережьях. В результате наводнений и других природных катаклизмов исчезнут Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелес, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что на страницах российских СМИ появился прогноз астрологов о возможном наступлении конца света в июле 2020 года.