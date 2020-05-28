Выложено предсказание американского «спящего пророка» об уничтожении городов США

Прозванный «спящим пророком» американский экстрасенс Эдгар Кейси предсказал в свое время природные катаклизмы, которые приведут к уничтожению ряда городов Соединенных Штатов. Об этом рассказывается в материале, размещенном в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Кейси спрогнозировал, что в будущем изменится наклон земной оси, из-за чего произойдет сдвиг магнитных полюсов. Это приведет к разрушениям на Восточном и Западном побережьях. В результате наводнений и других природных катаклизмов исчезнут Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелес, говорится в процитированной публикации.
Ранее сегодня сообщалось, что на страницах российских СМИ появился прогноз астрологов о возможном наступлении конца света в июле 2020 года.