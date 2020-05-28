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Обнародовано предсказание астрологов о возможном конце света 4 июля 2020 года

, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Курьер.Среда.Бердск»

Обнародовано предсказание астрологов о возможном конце света 4 июля 2020 года
Планета Земля, pixabay.com

Некоторые астрологи предполагают, что 4 июля текущего года может наступить конец света. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах российских СМИ.

Как пишет издание «Курьер.Среда.Бердск», астрологи утверждают, что в названный день планеты, которые расположены в Солнечной системе, должны выстроиться в одну линию. «Многие эксперты» опасаются, что данное явление несет в себе угрозу для Земли, говорится в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в отечественной блогосфере разместили пророчество «бразильского Нострадамуса», согласно которому к 2043 году будут уничтожены 80% населения планеты.

ДЦ

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