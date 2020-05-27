Опубликовано пророчество «бразильского Нострадамуса» об уничтожении 80% людей

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27 мая 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

На улицах Рио-де-Жанейро, C.H. Gardiner / globallookpress.com

Жуселино Нобрега де Лус, предсказатель из Бразилии, выступил с пророчеством, согласно которому к 2043 году население Земли сократится на 80%. Об этом рассказывается в публикации, размещенной в российской блогосфере.

Как пишет канал «Лучший друг Будды» в «Яндекс. Дзен», мужчина, которого прозвали «бразильским Нострадамусом», спрогнозировал, что причиной массового уничтожения людей станет катастрофа, спровоцированная ими самими. Многие связывают данное предсказание с развивающейся в настоящий момент пандемией коронавируса COVID-19, говорится в процитированном материале.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили пророчество схимонаха Иоанна Угличского об оккупации Китаем российской Сибири.