Выложено предсказание православного схимонаха об оккупации Китаем части России

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27 мая 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Военный парад в честь 70-й годовщины основания КНР, Yin Gang / globallookpress.com

Китай в будущем оккупирует часть России. Соответствующее пророчество сделал в свое время православный схимонах из Ярославской области Иоанн Угличский, говорится в материале, размещенном в отечественной блогосфере.

Как пишет автор канала «Заметки из РФ» в «Яндекс. Дзен», Иоанн предупреждал, что Пекин отправит в Россию 200 млн своих солдат. Китайские военные захватят Сибирь. При этом Япония присвоит себе российский Дальний Восток.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете опубликовали предсказание старца Владислава Шумова, согласно которому Москва потерпит поражение в вооруженном конфликте с Китаем.