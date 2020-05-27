Выложено предсказание православного схимонаха об оккупации Китаем части России

Китай в будущем оккупирует часть России. Соответствующее пророчество сделал в свое время православный схимонах из Ярославской области Иоанн Угличский, говорится в материале, размещенном в отечественной блогосфере.
Как пишет автор канала «Заметки из РФ» в «Яндекс. Дзен», Иоанн предупреждал, что Пекин отправит в Россию 200 млн своих солдат. Китайские военные захватят Сибирь. При этом Япония присвоит себе российский Дальний Восток.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете опубликовали предсказание старца Владислава Шумова, согласно которому Москва потерпит поражение в вооруженном конфликте с Китаем.