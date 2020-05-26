Озвучено пророчество православного старца о поражении России в войне с Китаем

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26 мая 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Военный парад в честь 70-й годовщины основания КНР, Liu Dawei / globallookpress.com

Российской Федерации предстоит столкнуться на поле боя с Китаем и потерпеть поражение от соседней страны. Соответствующее предсказание сделал в свое время скончавшийся в 1996 году протоиерей Владислав Шумов, говорится в размещенном в блогосфере материале.

Согласно пророчеству православного старца, опубликованному на канале «Заметки из РФ» в «Яндекс. Дзен», военный конфликт между Москвой и Пекином должен вспыхнуть сразу после наводнения на территории восточноазиатского государства. Природное бедствие подвигнет китайцев на переселение на российские земли, что приведет к войне. Армия КНР дойдет до Урала, Россия потерпит в результате противостояния поражение, отмечается в материале.

Ранее в интернете появилось «пророчество Вольфа Мессинга» о враге Москвы в Третьей мировой.