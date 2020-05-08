Выложен прогноз предсказавшей гибель Кеннеди ясновидящей из США о будущем России

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8 мая 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v-kosmose.com

Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Американская ясновидящая Джин Диксон, которая смогла предсказать гибель 35-го президента США Джона Кеннеди, оставила после себя прогноз о судьбе России в XXI столетии. Об этом говорится в публикации, размещенной в отечественном сегменте интернета.

Как пишет ресурс v-kosmose.com, согласно пророчеству медиума, человечеству придется столкнуться с масштабными природными катаклизмами, однако Россию они затронут меньше других. Страна откроет для себя новый путь развития.

Также Диксон предрекла, что в России появится новая идеология, основанная не на религии или коммунистическом мировоззрении. Данная идеология поможет людям изменить свое сознание и построить сплоченное общество.

Ранее сегодня сообщалось, что у «старца» Григория Распутина обнаружили предполагаемое пророчество о пандемии коронавируса COVID-19.