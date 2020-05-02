Появилось предсказание «святых старцев» о «катастрофе» в Китае, которая приведет Россию к «возрождению»

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2 мая 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Царьград

фото: pixabay.com

СМИ опубликовали предсказание святых старцев, в котором говорится о возрождении России через беды. Причем «великую катастрофу» сравнивают с коронавирусом нового типа из Китая.

Старец Паисий Афонский говорил, что Россия обретёт настоящего народного руководителя, который выведет страну на новый «духовный уровень». Однако Европа не оценит усилия лидера и найдет способ противостоять ему, вплоть до «военного конфликта».

Кроме того, иеросхимонах Анатолий Оптинский говорил, что беды придут прямиком из Китая и благоприятно скажутся на людях, заставив их образумиться и обратиться к вере.

А вот Амвросий Оптинский видел особый и праведный путь России в мире, а тот, кто попытается пойти против нее «дьявол». При этом наша страна достойно перенесёт все беды и «возвысится».