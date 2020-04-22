Футуролог объяснил, как «прорицателям» удается предсказывать будущее

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22 апреля 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Фото: pixabay.com

Футуролог Данила Медведев раскрыл секрет «предсказателей», которым удалось спрогнозировать громкие события будущего. Эксперт считает, что для этого вовсе не нужно обладать даром предвидения.

Медведев рассказал, что подобные ясновидцы стараются делать как можно больше громких заявлений, благодаря чему возрастают шансы «попасть в точку». Футуролог отметил, что если из ста прогнозов один окажется верным, то всё внимание будет обращено именно на него.

«Чем более медийный и известный эксперт, тем хуже он предсказывает. В целом, большая часть из них предсказывает по принципу бросания монетки. Их точность неотличима от случайной», - заявил эксперт.