Озвучено пророчество «афонского старца» о вымирании людей из-за нового вируса

Аргументы Недели → Непознанное 13+

9 апреля 2020, 21:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Гора Афон, Werner Forman / globallookpress.com

Некий «афонский старец Дионисий» предсказал «мор» на Земле вследствие появления нового вируса. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Как пишет канал «Все о здоровье» в «Яндекс. Дзен», скончавшийся почти пятнадцать лет назад Дионисий якобы спрогнозировал, что в будущем человечеству придется столкнуться с неизвестной доселе ученым болезнью. Эпидемия примет большие масштабы и унесет немалое количество жизней. В безопасности будут только люди, которые причащаются святых христовых тайн, говорится в процитированном посте.

Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили «предсказание Ванги» о судьбе России.