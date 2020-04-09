Появилось «предсказание Ванги» о будущем превращении России в «хозяйку мира»

Опубликовано приписываемое Ванге пророчество, согласно которому Россия превратится в будущем в «безраздельную хозяйку мира». Соответствующий материал появился некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.
Согласно утверждению одного из авторов «Яндекс Дзен», экстрасенс из Болгарии якобы спрогнозировала, что в России построят новый социализм. Страна будет расти и крепнуть, сметая все на своем пути, говорится в процитированном посте.
В 2030-х годах даже Соединенные Штаты признают полное превосходство России, якобы предсказала экстрасенс.
Ранее сообщалось, что в блогосфере разместили пророчество православного старца Серафима Вырицкого об оккупации китайцами Сибири.