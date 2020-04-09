Появилось «предсказание Ванги» о будущем превращении России в «хозяйку мира»

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9 апреля 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Дом-музей Ванги в болгарском поселке Рупите, Serguei Fomine / globallookpress.com

Опубликовано приписываемое Ванге пророчество, согласно которому Россия превратится в будущем в «безраздельную хозяйку мира». Соответствующий материал появился некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Согласно утверждению одного из авторов «Яндекс Дзен», экстрасенс из Болгарии якобы спрогнозировала, что в России построят новый социализм. Страна будет расти и крепнуть, сметая все на своем пути, говорится в процитированном посте.

В 2030-х годах даже Соединенные Штаты признают полное превосходство России, якобы предсказала экстрасенс.

Ранее сообщалось, что в блогосфере разместили пророчество православного старца Серафима Вырицкого об оккупации китайцами Сибири.