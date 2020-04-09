Опубликовано предполагаемое пророчество Ванги о победе России над коронавирусом

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9 апреля 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Житель Санкт-Петербурга, Sergei Mikhailichenko / globallookpress.com

Ванга в 1970-е годы предсказала эпидемию нового вирусного заболевания в XXI веке. Об этом говорится в материале, который появился на страницах отечественных СМИ.

Как пишет издание kp.ru, согласно пророчеству медиума из Болгарии, болезнь распространится по всем континентам и убьет до 100 млн человек. На создание вакцины от недуга понадобится один год, спрогнозировала Ванга.

В процитированной публикации высказывается версия, что ясновидящая предсказала разворачивающуюся в настоящий момент пандемию коронавируса COVID-19. Также отмечается, что Ванга могла спрогнозировать победу РФ над болезнью.

Экстрасенс якобы напророчила, что эпидемия пойдет на спад к середине весны и «Россия справится». В материале выражена надежда на то, что данные слова действительно принадлежат болгарской ясновидящей.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили предсказание итальянского медиума Мавис об «очень интересном будущем» РФ.