Астролог назвал главную опасность пятницы 13-ого

Аргументы Недели → Непознанное 13+

13 марта 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Президент Русской астрологической школы Александр Зараев назвал главную опасность пятницы 13-ого. По его словам, многие люди верят в магию этих цифр, а день обвиняют в несчастьях.

Зуев разрушил стереотипы общества и отметил, что в астрологии сегодняшний день является благоприятным. Он добавил, что пятница подарит людям большой заряд энергии, но главное ее направить в правильное русло.

«Луна вошла в знак Скорпиона, и это неприятно, поскольку возрастают неконтролируемые импульсивные эмоции … Утро пятницы будет напряженным, но в целом день "удобоваримый". Единственная опасность – в пятницу у вас будет повышенная энергичность. Эту энергию можно направить на разрушение. Но эта повышенная энергетика может расширить и ваши возможности в плане творчества и общения», – пояснил эксперт радио Sputnik.

Ранее астролог рассказала, чего стоит ждать представителям разных знаков зодиака от марта.