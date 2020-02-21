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Астролог Володина рассказала, чего ждать от марта

, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

Астролог Володина рассказала, чего ждать от марта
Фото: соцсети

Астролог Василиса Володина рассказала, чего стоит ждать представителям разных знаков зодиака от марта. По словам телеведущей, в третьем месяце 2020 год «по-настоящему развернет крылья».

«Месяц стимулирует в каждом работоспособность, выносливость, несгибаемость. В начале весны будут на коне все, кем движут честолюбие и профессиональные амбиции. Козерогам, Рыбам и Тельцам будет казаться, что на свете нет ничего важнее карьеры», - заявила Володина.

Она добавила, что те, кто надеются на исполнение желаний, должны научиться из четко формулировать. Также астролог добавила, что март – отличный месяц для построения романтических отношений.

Ранее "Аргументы недели" писали о привычках, которые отпугивают удчау.

АБ

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