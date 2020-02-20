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Экстрасенс назвала 10 привычек, убивающих удачу

, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Экстрасенс назвала 10 привычек, убивающих удачу
Фото: соцсети

Участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала, что некоторые распространенные привычки могут лишить человека удачи. Она перечислила 10 из них.

Кузнецова предупредила, что нельзя драматизировать события и делать поспешные выводы, поскольку жизнь часто преподносит сюрпризы. Также не нужно верить стереотипам и создавать ярлыки, потому что не всё на деле оказывается таким, каким видится на первый взгляд. Экстрасенс посоветовала не делить всё на плохое и хорошее и научиться радоваться тому, что имеешь. Отпугивает удачу привычка доверять внезапно нахлынувшим эмоциям и принимать всё близко к сердцу. Кроме того, девушка рекомендовала не быть апатичным, не стремиться делать все по правилам и перестать ворошить прошлое.

АБ

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