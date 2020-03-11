Выложено предсказание «спящего пророка» из США об уготовленном России будущем

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11 марта 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gadalkindom.ru

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Опубликован прогноз американского мистика и медиума Эдгара Кейси о будущем, которое уготовано России. Соответствующий материал разместили некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

Как пишет ресурс gadalkindom.ru, скончавшийся в середине XX столетия Кейси предсказал, что Россия сможет вернуть позиции, утраченные в связи с крахом Советского Союза, после налаживания взаимодействия с Соединенными Штатами. Жизненный уровень россиян значительно вырастет, страна станет мировым лидером.

В процитированном материале утверждается, что прозванный «спящим пророком» экстрасенс спрогнозировал экономический подъем РФ в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в сети озвучили предсказание латвийского пастора Юрия Кравалиса о наступлении «золотой эпохи» России.