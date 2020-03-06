Озвучено пророчество латвийского пастора о наступлении «золотой эпохи» России

Россию в будущем ждет «золотая эпоха». Соответствующее предсказание сделал в 2011 году латвийский пастор Юрий Кравалис, говорится в материале, который разместили некоторое время назад в блогосфере.
Как пишет автор канала «Рожденные в СССР» в «Яндекс. Дзен», согласно пророчеству священнослужителя, Россия справится с выпавшими на ее долю трудностями, начнет бурно развиваться и станет самой влиятельной державой на Земле. России уготована роль спасителя человечества, благодаря которому удастся избежать ряда глобальных проблем, говорится в процитированном материале. Когда должна начаться эта «золотая эпоха», не уточняется.
Ранее сообщалось, что в интернет выложили «предсказание монаха Авеля» об исходе войны Москвы с Анкарой.