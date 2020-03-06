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Выложено «пророчество монаха Авеля» об исходе войны между Россией и Турцией

, 17:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Выложено «пророчество монаха Авеля» об исходе войны между Россией и Турцией
Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Русский православный монах Авель, предположительно живший в XVIII – XIX веках, спрогнозировал исход вооруженного конфликта между РФ и Турцией, который может вспыхнуть в наши дни из-за ситуации в Сирии. Пост с соответствующим утверждением разместили в отечественной блогосфере.

Как пишет канал «Мир в калейдоскопе» в «Яндекс. Дзен», Авель якобы предсказал, что в результате войны земли, находящиеся неподалеку от Стамбула (бывший Константинополь), снова станут православными.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на страницах интернет-СМИ появился материал, в котором рассказывается об апокалиптическом «пророчестве компьютера».

 

ДЦ

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