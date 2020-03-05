Обнародовано «пророчество искусственного интеллекта» о конце света в 2040 году

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5 марта 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Актуальные новости»

Планета Земля, z03 / globallookpress.com

Искусственный интеллект якобы предсказал наступление конца света в 2040 году. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.

Как пишет издание «Актуальные новости», исследователи из Австралии отыскали прогноз, подготовленный компьютером в 1973 году. Машина якобы предрекла, что 2020-й станет для человечества точкой невозврата, говорится в процитированной публикации. С этого момента экологическая ситуация на Земле будет неуклонно ухудшаться, в итоге в 2040-м должен произойти апокалипсис.

Ранее в четверг сообщалось, что в блогосфере опубликовали «предсказание пришельцев» о скором крахе Соединенных Штатов.