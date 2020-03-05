Все новости >>

//Непознанное 13+

Обнародовано «пророчество искусственного интеллекта» о конце света в 2040 году

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Актуальные новости»

Обнародовано «пророчество искусственного интеллекта» о конце света в 2040 году
Планета Земля, z03 / globallookpress.com

Искусственный интеллект якобы предсказал наступление конца света в 2040 году. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном на страницах российских интернет-СМИ.

Как пишет издание «Актуальные новости», исследователи из Австралии отыскали прогноз, подготовленный компьютером в 1973 году. Машина якобы предрекла, что 2020-й станет для человечества точкой невозврата, говорится в процитированной публикации. С этого момента экологическая ситуация на Земле будет неуклонно ухудшаться, в итоге в 2040-м должен произойти апокалипсис.

Ранее в четверг сообщалось, что в блогосфере опубликовали «предсказание пришельцев» о скором крахе Соединенных Штатов.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Герой России назвал способные победить Турцию силы РФ в случае войны с Анкарой

Герой России назвал способные победить Турцию силы РФ в случае войны с Анкарой

Российская Федерация и Турция в военном отношении являются представителями разных лиг. Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Бывший премьер ДНР Александр Бородай прокомментировал информацию о том, что прокуратура соседней ЛНР признала убитого командира ополчения Алексея Мозгового виновным в расстреле автомобиля с мирными людьми.

Бывший премьер ДНР Александр Бородай прокомментировал информацию о том, что прокуратура соседней ЛНР признала убитого…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о первом впечатлении после встречи с новым премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём. Известно, что глава правительства…

//новости ан