Опубликовано «предсказание инопланетян» о скором крахе США и возвышении России

Представители инопланетных цивилизаций «сделали прогноз» о будущем России. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном в отечественной блогосфере.
Автор канала ParanormalLife в «Яндекс. Дзен» пишет, что пришельцы якобы неоднократно посещали один из районов Курска и рассказывали местным жителям о событиях, которые должны произойти в стране. Так, инопланетяне сумели «предсказать» распад СССР и начало боевых действий в Чечне, говорится в процитированном посте.
Как уверяет блогер, некоторое время назад пришельцы вновь нанесли визит в Курск и якобы заявили, что в скором будущем Соединенные Штаты постигнет крах. После этого Россия станет единоличным мировым лидером.
Ранее в четверг сообщалось, что в Библии «обнаружили» пророчество о превращении президента РФ Владимира Путина в «царя Востока».