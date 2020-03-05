Опубликовано «предсказание инопланетян» о скором крахе США и возвышении России

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5 марта 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Люди в костюмах инопланетян, Tschiponnique Skupin/Geisler-Fot / globallookpress.com

Представители инопланетных цивилизаций «сделали прогноз» о будущем России. Соответствующее утверждение содержится в материале, размещенном в отечественной блогосфере.

Автор канала ParanormalLife в «Яндекс. Дзен» пишет, что пришельцы якобы неоднократно посещали один из районов Курска и рассказывали местным жителям о событиях, которые должны произойти в стране. Так, инопланетяне сумели «предсказать» распад СССР и начало боевых действий в Чечне, говорится в процитированном посте.

Как уверяет блогер, некоторое время назад пришельцы вновь нанесли визит в Курск и якобы заявили, что в скором будущем Соединенные Штаты постигнет крах. После этого Россия станет единоличным мировым лидером.

Ранее в четверг сообщалось, что в Библии «обнаружили» пророчество о превращении президента РФ Владимира Путина в «царя Востока».