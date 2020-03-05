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В Библии «нашли» пророчество о превращении Путина в «царя Востока» из-за коронавируса

, 11:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

В Библии «нашли» пророчество о превращении Путина в «царя Востока» из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин, Pang Xinglei / globallookpress.com

Библия предсказала значительное усиление международного влияния президента России Владимира Путина из-за распространения китайского коронавируса COVID-2019. Соответствующая версия озвучена на страницах американских СМИ.

Журнал The Trumpet отмечает, что в Священном Писании содержится пророчество о «царе Востока», который будет руководить мощной азиатской военной силой. По мнению авторов издания, в данном отрывке идет речь о Владимире Путине, который станет во главе альянса РФ с Пекином. «Баланс сил на российско-китайской оси» сместится в сторону Москвы, так как КНР понесет большие потери в связи со вспышкой коронавируса, говорится в публикации, переведенной «ПолитРоссией».

Ранее сообщалось, что в сеть выложили «предсказание Нострадамуса» о подъеме РФ в 2020 году.

 

ДЦ

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