Астролог назвала главные опасности зеркальной даты 20.02.2020

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20 февраля 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Фото: pixabay.com

Астролог Марина Мещерская рассказала об опасностях, которые может принести зеркальная дата 20.02.2020. При этом она отметила, что в этот день не стоит ждать финансовых успехов и играть свадьбу.



«Планета Венера, которую мы уже знаем, которая отвечает за любовь, находится не в самом лучшем своем положении. Это говорит о том, что в браке, в отношениях будут присутствовать какие-то проблемы и сложности, связанные с недопониманием, с некоторой агрессией и даже, может быть, какими-то перепалками и руганью», - отметила эксперт.

Мещерская отметила, что за финансовое положение и реализацию новых возможной отвечает Юпитер. Поэтому, астролог посоветовала не ждать удачи в денежных вопросах, но призвала бизнесменов и начинающих предпринимателей не отчаиваться. Она считает, что сегодня Марс поможет успешно воплотить в жизнь любые нестандартные решения.

«Планета Марс которая, которая отвечает за активность, за достижения <…> она перешла как раз сейчас в лучшее свое положение — в Козерог. Сейчас люди, которые способны делать рывок, должны сделать все возможное, чтобы его сделать», - пояснила астролог.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые идеально дополняют друг друга.