Астрологи назвали знаки зодиака, которые могут создать

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17 февраля 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ELLE

Фото: pixabay.com

Астрологи назвали знаки зодиака, которые идеально дополняют друг друга. Они объяснили, что зодиакальный круг состоит из 12 созвездий, каждое из который отвечает за свою сферу. Однако напротив каждого знака зодиака есть другой знак – вместе они создают гармоничную пару.

Рыба – Дева. Астрологи считают, что данная ось отвечает за религию, жертвенность и умение вкладывать личные силы на благо других людей. При этом Рыбы символизируют веру и различные идеологии, а Дева превращают эти понятия в материальные объекты. Можно сказать, что Рыбы придумывают идею, создают инициативу, а Девы помогают её реализовать и продать.

Овен-Весы. Эксперты отметили, что Овен привык добиваться во всем выгоду, но отдавать полученное на пользу семьи и близких. Весы же в этом союзе помогают партнёру совершенствовать свои навыки.

Телец-Скорпион. Главная особенность этой пары, считают астрологи, сильнейшее чувство собственного достоинства и исполнительность, которая позволяет трансформировать энергию в материальные объекты.

Близнецы–Стрелец. Оба знака отвечают за тягу к знаниям. При этом Близнецы — это ученик, который постоянно ищет ответы на различные вопросы, а Стрелец – учитель, который привык передавать полученный опыт людям. Их связывает любовь к жизни и расширение своего кругозора.

Рак-Козерог. В этом союзе Рак отвечает за связь с семьей (мать), а Козерог – за должность и место в обществе (руководитель компании). При этом их связывает умение находить баланс между материальным и социальным, тем самым, показывая, как правильно нужно тратить свое время.

Лев-Водолей. Астрологи называют Льва творцом и практиком, который готов проявлять свои амбиции и подчинять себе других, а Водолея – теоретиком, который привык уважать чужую свободу, и требует к себе такого же отношения. Однако их связывает любовь к творчеству, терпеливость, снисходительность, искренность и желание долго работать на результат – «трансформации окружающего мира через творческий процесс».

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