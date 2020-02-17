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Астрологи рассказали, как уберечься от влияния ретроградного Меркурия

, 10:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Астрологи рассказали, как уберечься от влияния ретроградного Меркурия
Фото: pixabay.com

С 17 февраля по 10 марта пройдёт период ретроградного Меркурия. Астрологи рассказали, какое влияние планета оказывает на людей и как уберечь себя от негативных последствий.

Ретроградный Меркурий сказывается на речи, коммуникации и общении. В это время бывает сложно формулировать мысли, поэтому астрологи советуют до середины марта избегать выяснения отношений и обсуждения важных вопросов. Также лучше не надеяться на память и использовать ежедневник. Кроме того, в период ретроградного Меркурия хорошо отказаться от необдуманных покупок, поскольку есть риск получить бракованный товар. Специалисты советуют больше внимания уделять творчеству, а также отгородиться от негативных мыслей.

АБ

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