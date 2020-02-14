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Астролог предупредила о "бурных ссорах" на 14 февраля

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Астролог предупредила о
Фото: pixabay.com

Астролог Лилия Любимова предупредила всех влюбленных: в этом году День святого Валентина может закончиться ссорой. По словам специалиста, положение планет «подходит для выражения страстей».

«Этот день подходит для выражения страстей. Луна в Скорпионе, и это придает страсти, но, с другой стороны, это же означает и ревность, и подозрительность», - сказала астролог. При этом она отметила, что за бурными ссорами последуют такие же бурные примирения, передаёт Радио Sputnik.

Любимова отметила, что самым сложным и полным поводов для конфликта окажется начало дня, поэтому важные моменты надо планировать на вечер.

АБ

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