Василиса Володина рассказала об особенностях Водолеев

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9 февраля 2020, 23:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Астролог Василиса Володина раскрыла особенности характера, присущие людям, родившимся под знаком Водолея. В качестве примера телеведущая рассказала о характере голливудского актёра Джона Траволты.

«Водолеи - это люди, через которых новое приходит в мир. Они вечно молоды душой, всегда соответствуют времени, в котором живут, как бы немного меняясь вместе с ним… или даже раньше него», - считает Володина.

Она отметила, что этому знаку зодиака свойственно стремление к экспериментам, а также желание постоянно развиваться и обновлять свою жизнь. Астролог подчеркнула, что Водолеи – экспериментаторы, которые вечно молоды душой.