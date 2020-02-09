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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Непознанное 13+

Василиса Володина рассказала об особенностях Водолеев

, 23:03 [ «Аргументы Недели» ]

Василиса Володина рассказала об особенностях Водолеев
Фото: pixabay.com

Астролог Василиса Володина раскрыла особенности характера, присущие людям, родившимся под знаком Водолея. В качестве примера телеведущая рассказала о характере голливудского актёра Джона Траволты.

«Водолеи - это люди, через которых новое приходит в мир. Они вечно молоды душой, всегда соответствуют времени, в котором живут, как бы немного меняясь вместе с ним… или даже раньше него», - считает Володина.

Она отметила, что этому знаку зодиака свойственно стремление к экспериментам, а также желание постоянно развиваться и обновлять свою жизнь. Астролог подчеркнула, что Водолеи – экспериментаторы, которые вечно молоды душой.

АБ

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