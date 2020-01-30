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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Василиса Володина рассказала, как поднять настроение в плохую погоду

, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

Василиса Володина рассказала, как поднять настроение в плохую погоду
Фото: соцсети

Астролог Василиса Володина поделилась секретом, как сохранить отличное настроение даже в плохую погоду. Она рассказала, что и сама является метеозависимой, а потому в пасмурные дни ощущает эмоциональные спады.

Володина отметила, что в ясный и солнечный день ощущает заряд бодрости и энергии, тогда как при плохой погоде это теряется. Астролог призналась, что нашла способ бороться с подобными перепадами настроения.

«Мысленно садитесь в самолет и представляете, как он взлетает выше, выше и поднимается над облаками-тучами и… вдруг вы видите ярко-голубое небо и огромное радостное солнце», - рассказала она. По словам Володиной, если зафиксировать в мыслях это ощущение, то настроение непременно поднимется.

АБ

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