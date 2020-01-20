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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Володина рассказала подписчикам о характере Козерогов

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Володина рассказала подписчикам о характере Козерогов
Фото: pixabay.com

Астролог Василиса Володина рассказала подписчикам о характере Козерогов. В качестве примера она привела одного из знаменитых представителей этого знака.

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Володина подчеркнула, что Козероги – не просто упертые и несгибаемые люди. По словам астролога, представители этого знака способны преодолевать лень и бороться с собой ради большой цели. В качестве примера Володина привела цитаты из интервью актёра Кевина Костнера, который является Козерогом. В выбранных отрывках актёр поделился с поклонниками советами о том, как преодолевать жизненные трудности.

«Способен бороться со своими низшими проявлениями ради роста», - отметила астролог одно из качеств Костнера.

АБ

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