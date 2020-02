Американский журналист предрек падение экономики Китая из-за коронавируса и абсолютное лидерство Путина на Востоке

//Непознанное 13+

20 февраля 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Wei Peiquan, globallookpress.com

Американское издание The Trumpet ("Труба") опубликовало материал про библейское пророчество, согласно которому экономика Китая рухнет и станет крайне слабой из-за эпидемии коронавируса, а президент РФ Владимир Путин станет "царем Востока".

Журналист Джеремайя Жак пишет, что эпидемия коронавируса совместно с другими факторами так разорит Китай, что все предыдущие неприятности Си Цзиньпина, такие, как торговое противостояние с США и бунты в Гонконге, покажутся властям КНР цветочками.

Аналитики предполагают рекордное падение ВВП Китая, нарастание напряжения внутри государства из-за жестоких ограничительных мер, которые лишили граждан не только свободы передвижения, но и заработков. The Trumpet увлекся эзотерикой, упоминая статью The Financial Times, в которой говорилось, что в древности эпидемии в Китае считались знаком, согласно которому властитель терял "небесное предопределение".

Оказывается, главред "Трубы" Джеральд Флурии давно узрел в российском президенте Владимире Путине человека, который "возглавит азиатскую сверхдержаву с 200 миллионами солдат".

Флурри не только журналист, но и писатель. У него есть книга "Пророчество о Князе Российском". По его мнению, книга пророка Иезекииля содержит указание на будущего властителя влиятельной в Азии сверхдержавы: это "князь Роша, Мешеха и Фувала". Якобы Фувал и Мешех — это современные российские города Тобольск и Москва, а Рош — Россия. Упоминается и "земля Магог", которую Флурри ассоциирует с Китаем.

По убеждению американца, стать "князем" из пророчества уготовано Владимиру Путину.

The Trumpet издается Филадельфийской церковью Бога, сильно напоминающей секту, ее направление - выискивать исполнение библейских пророчеств в реальной жизни.