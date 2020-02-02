Перечислены три знака зодиака, для которых февраль станет самым успешным месяцем в году

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2 февраля 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ELLE girl

Фото: pixabay.com

Астрологи рассказали, что трех знаков зодиака в феврале 2020 года ожидает «оглушительный» успех. Они объяснили, кому и в каких сферах удача будет сопутствовать немного больше, чем другим.

Астрологи считают, что у овнов в феврале начнет налаживаться личная жизни появится возможность встретить нового спутника жизни. При этом они советуют распрощаться с прошлым и стремительно двигаться вперед.

А вот раков ожидают неплохие финансовые поступления. Однако тратить всю сумму сразу не стоит, она может пригодиться на реализацию какой-то давней цели или глобального проекта.

Ну и последний счастливчик в феврале, по мнению астрологов, козерог. Они начнут делать успехи в работе, а также чувствуют небывалую энергию, что позволит более оперативно выполнять свои обязанности. При этом это позволит заняться чем-то новым, например, изучением языков или спортом.

Ранее астрологи рассказали, как выбор цвета влияет на характер и состояние человека.