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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Астролог рассказал, как выбор цвета в одежде влияет на поведение людей

, 14:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ELLE

Астролог рассказал, как выбор цвета в одежде влияет на поведение людей
Фото: pixabay.com

Астрологи считают, что выбор цвета в одежде зависит от влияния планеты, определявшей поведение человека. Эксперт перечислил некоторые оттенки и личностные качества человека, который предпочитает его в жизни.

Человеку, который выбирает «черный цвет», своенравен, любит протестовать и готов к постоянным переменам. Астрологи считают, что люди под влиянием планеты Плутон олицетворяют «риск», а девушки также могут повысить свою женственность. Стоит отметить, что «черный цвет» вытесняет другие оттени, как бы избавляясь от всего лишнего.

«Белый цвет» говорит о свободе, доброте и женственности. Астрологи связывают его с Луной и приписывают человеку такие качества, как выраженное материнство, склонность к идеализму, мечтательность и любовь к комфорту.

А вот «серый цвет», казалось бы, смесь перечисленных ранее, свойственен людям, которые стремятся к успеху и хотят избежать мнения окружающих. Их планета – Кету. Её подопечные обладают хорошей интуицией, тонким восприятием, но являются интровертами.

«Синий цвет» (Сатурн) дарит людям умиротворение в работе и склонность к трудоголизму, «желтый цвет» (Юпитер) – мудрость, энергию для самореализации и власти, олицетворяет мужское начало, а «фиолетовый цвет» (Уран) – оригинальность, нестандартное мышление, эти люди любят авантюры и внезапные перемены. При этом они соединяют в себе инь и ян, мужское и женское.

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