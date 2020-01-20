Лунное затмение. Ретроградная Венера и другие астрономические события 2020 года и их экспертная оценка

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20 января 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели», Анастасия КОСТЫРКИНА ]

Фото: соцсети

Наступивший 2020 год богат различными астрономическими событиями. Мы станем свидетелями шести затмений - двух солнечных и четырех лунных. Планеты будут сближаться, а метеорные потоки угрожающе пролетать мимо Земли, завораживая своей красотой. И если в прошлом году все жаловались на ретроградный Меркурий и обвиняли его во всех бедах, можно расслабиться. В 2020 году ретроградить будут все планеты. Что все это значит для простого человека, далекого от науки и космоса, постараемся разобраться.

Бывало ли у вас такое, что время вокруг кажется медленнее чем оно есть на самом деле? Морис Алле, французский экономист заметил это еще в 1954 году во время наблюдения за движениями маятника. «Во время солнечного затмения я стал двигаться быстрее, чем обычно». Явление назвали эффектом Алле. Благодаря исследованиям голландца Криса Дуифа это явление подтвердилось, но объяснение не было найдено. Такой интересный феномен.

Все лунные затмения, которые приходятся на 2020-ый год, будут полутеневыми, а значит увидеть какие-то особенности небесного тела невооруженным взглядом не получится. Как утверждает Михаил Рябов, старший научный сотрудник Радиоастрономического института Национальной академии наук Украины: «Лунные затмения не оказывают какого-то значительного влияния, лишь радуют человеческий взгляд». К примеру, «Красная» луна, которую наблюдали жители России в прошлом году.

А вот солнечные затмения вызывают дисбаланс. С научной точки зрения, это нарушение естественного ритма в природе. Оказавшись в полосе затмения, световой день сменяется ночью. Это пробуждает некий дискомфорт в человеке, внушает страх и чувство незащищенности, но не стоит волноваться. По теориям мунданной астрологии солнечные затмения символизируют начало нового цикла, дают заряд энергии, импульс, который раскрывается и помогает в достижении поставленных целей до следующего аналогичного события. Если хотите наблюдать это астрономическое событие, обведите в календаре даты 21 июня и 14 декабря и поставьте будильник пораньше. Есть шанс проспать, так как в Москве затмение будет видно в 6 утра. Далее оно пройдет по территории Африки, Аравийского полуострова и Азиатскому континенту.

Еще одно космическое явление, которое можно увидеть не вооруженным взглядом, - восход Юпитера. С 10 июня по 14 августа планета-гигант приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние по сравнению с прошедшими годами. Но красивому зрелищу сопутствует опасное соседство. По гипотезам астрономов, гигантские размеры и сила тяжести Юпитера притягивает большинство крупных метеоритов, направляющихся в сторону Земли. А сближаясь с Землей, Юпитер также является магнитом для метеоритов, которые невольно могут сойти с курса и упасть на голубую планету.

Сатурн, Юпитер, Марс, Венера – все эти планеты будут переживать ретроградный период, то есть двигаться в противоположном направлении. именно это вызывает сбои и все идет не так, как должно. Уже знакомый всем Меркурий будет ретроградным 3 раза, а значит нужно быть осторожными с новыми проектами и крупными покупками. Венера будет ретроградной с середины мая до конца июня. Она воздействует на финансовое состояние и отношения: романтические и деловые. Есть вероятность разбитых сердец и пустых кошельков. Марс редко бывает в ретрограде, но, когда это случается, повышается общая раздражительность, агрессия, стресс, вот и все ужасные последствия. Несмотря на негативные аспекты, в зависимости от фазы могут проявляться и благоприятные аспекты, усиливаться энергия, так что не стоит слепо верить предсказаниям планет.

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