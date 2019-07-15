Латвийский астролог: Человек подобен сосуду

В ночь с 16 на 17 июля произойдет частичное лунное затмение. Что оно принесет? Стоит ли его опасаться или встретить с радостью? На эти вопросы отвечает популярный латвийский астролог Маргарита Андреевская специально для «Аргументы Недели».

«Думаю, что надо сперва определить, а что такое лунное затмение? Говоря простым языком, это астрономическое положение Солнца, Земли и Луны, когда они выстраиваются в одну линию, и Луна попадает в тень Земли. Явление происходит всегда на полнолуние, но всего лишь два-четыре раза в году. Это зависит от скорости вращения нашей планеты вокруг своей оси и особого расположения астрономического положения светил.

Согласитесь, мы так мало знаем о своей планете, о законах Вселенной! Что-то в связи с этим мистифицируется, кто-то просто не верит в то, что «лежит» на поверхности и давно изучено учеными. Что-то мы явно видим, что-то чувствуем, что-то предполагаем, что-то знаем.

Мы не можем отрицать тот факт, что на нас влияют и магнитные бури, и затмения, и положения планет в солнечной системе, и то, что мы живем в многомерном мире. Мы не можем не признавать астрофизику, биохимию, космологию, астрономию, астрологию и прочие науки, которые изучают эти законы.

Каждое затмение – особое и оказывает разное воздействие на текущие события, на жизнь людей, в зависимости в какой период года происходит, какое созвездие задействовано, но в целом, любые затмения, во-первых, влияют на здоровье, во-вторых на психоэмоциональную составляющую человека.

Почему так происходит?

Луна – спутник Земли. И у нее особое отношение с нашей планетой! Гравитационное поле Луны вызывает на Земле некоторые интересные эффекты. Какие? Наиболее известные из них – морские приливы и отливы. Уж коли Луна так воздействует на море и океаны, то что говорить о человеке, который состоит из 80% «воды» (кровь, лимфа)?

В первую очередь это сказывается на биохимических процессах в организме на всех уровнях: молекулярном, клеточном, психическом. Это стресс! Меняется скорость обмена веществ, нарушается работа сердца, что приводит к повышенному количеству жидкости в тканях, и органах. Кстати, следует воздержаться от хирургических операций, так как свертываемость крови в этот период уменьшается, и операция может пройти с повышенным кровотечением.

Еще важно знать, что человеческое сознание в период полнолуния и лунного затмения становится более восприимчивым и чувствительным. Затрагивается биопсихическая структура и на тонком плане – наша эмоциональная составляющая. Люди становятся раздражительными, возбудимыми, необъективными, внушаемыми.

Но могут появится силы, когда захочется активно двигаться. Энергия бьет через край и должна найти выход! Вот почему общие рекомендации гласят, что, например, употребление алкоголя, может спровоцировать человека «на подвиги» и ненужное красноречие, и не стоит испытывать судьбу возлияниями!

Что говорит нам о затмении 17 июля астропсихология?

Нужно довериться интуиции или чутью, а не строить различные схемы. Следует просто сказать себе: «Пусть все сложится наилучшим образом для меня!»

Уверяю, что это работает! Работает, равно как и то, что накопили, создали и созидали неустанно, но особенно, со 2 июля – солнечного затмения.

Сейчас наступает момент истины и начинает выстраиваться будущее, которое позволит каждому из вас, невзирая на зодиакальный знак рождения, но согласно личному гороскопу, решить проблемы в самых разных областях жизни.

Работает правда, работает наше намерение! Поймите, чего мы боимся, то и привлекаем! Чего в голову не берем, того и не происходит! Помните, что сила внутри нас! Другая сила! СОЗИДАТЕЛЬНАЯ!

Иногда нам говорят: «Ничего не стоит делать в период затмения. Сидеть тихо!»

Но если мы не решили ситуацию, то она обязательно догонит и накроет! Стоит ли так «играть с судьбой»? Или лучше сконцентрироваться и сделать то, что нужно – закрыть дверь!? Конечно, закрыть дверь!

Жизненная ситуация требует гармонизации именно в это время, потому, что она Ваша! Конечно, может быть трудно, но кто из нас не преодолевает трудности на пути к успеху?!

Но как это сделать?

В первую очередь через принятие ситуации. Это как? Должен – значит могу! Не хочу, но должен делать! Мы можем это сделать через успокоенный ум, энергию, веру, опыт, знания и информацию. Поверьте, мы получаем информацию отовсюду! Нужно только настроится на нужную волну!

И пожалуй – самое главное! Проверка на духовную зрелость.

У каждого из нас есть знакомый, близкий, который учит нас равновесию: не проявлять гнев, раздражение. В любом окружение есть такие люди. Это наши Учителя! Не игнорируйте их!

Буддийская поговорка гласит: «Человек подобен сосуду. Чем он наполнен, то и выльется, если опрокинуть его».

Счастья и здоровья!»