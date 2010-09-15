По следам путешествия в Апулию

Побывав однажды на юге Италии, начинаешь понимать тех, кто, планируя свой отпуск за рубежом, в очередной раз выбирает страну Данте и Сенеки. Местный юг сильно отличается от промышленного севера. На юге больше древностей, живы традиции, а присущие итальянцам открытость, толерантность и дружелюбие здесь проявляются в полной мере.

Помня, что теплая осень – сезон для автопутешествий по Италии, мы отправились в регион Апулию и его провинцию Бриндизи, примостившуюся на шпоре итальянского сапога.

Белый город на холме

От Рима до портового Бриндизи чуть больше часа полета местными авиалиниями. На праздничное шествие и морской парад по случаю дня города, который ежегодно проходит в первый понедельник сентября, мы явно не успевали. И первый день целиком посвятили достопримечательностям. Побывали в Швабском замке, городском музее, сфотографировались у мраморной колонны, символизирующей начало исторической Аппиевой дороги, соединявшей Рим и Бриндизи. Остановились перед фресками монастырской церкви XI века.

В Бриндизи великолепный рынок, где глаза разбегаются от выложенных на прилавках рыбы и морепродуктов, овощей и фруктов.

На полпути между Бриндизи и Таранто раскинулся городок Ория – один из самых древних в Италии, основанный по легенде критскими моряками, потерпевшими кораблекрушение у берегов Ионического моря. В период с VII по XII век здесь проживала самая обширная на Апеннинах еврейская диаспора. И по сей день вымощенный булыжником исторический центр поделен на 4 квартала. Не поленитесь подняться по извилистым, крутым улочкам на вершину городского холма. Минуя белоснежные дворики в цветах, оставляя позади развалины замка, вы окажетесь на площади, главное украшение которой – величественный собор XII века. В его сумрачном подвале увековечены особо отличившиеся монахи средневекового Ордена смерти. Их согбенные фигуры в пыльных одеждах – зрелище, прямо скажем, жутковатое, но где еще такое увидишь! Мрачное столкновение с вечностью, сдобренное рассказом экскурсовода – представителя того самого ордена, но в современной интерпретации, настроение не испортило. С облегчением выйдя на свежий воздух, мы продолжили вечер в местном ресторане. Гвоздем меню из семи блюд стала фырчащая баранья нога, виртуозно приготовленная на открытом пламени.

В городе Мезанье мы любовались архитектурой церкви Матриче XIII века. А в замке Гранафеи, с которым связано множество леденящих душу легенд, наслаждались созерцанием идеальных пропорций древних ваз и сосудов. Коллекция греческой и римской керамики здесь весьма внушительная.

Окруженный живописными холмами и оливковыми рощами Челье Мессапика нам запомнился восхитительным обедом и лучшим в Италии, по утверждению местных жителей, мороженым. Тут мы заглянули на выставку известного художника, уроженца этих мест.

Однако едва ли не самое сильное впечатление оставил «белый город» – Остуни. Расположенный на трех холмах, он хорошо виден с автотрассы и представляется сказочным видением. Прибыв сюда ближе к вечеру, мы очутились в гуще фольклорного праздника. Народное веселье бурлило рекой. И весьма упитанные итальянские мужчины кружились в танце также легко и грациозно, как и их молоденькие партнерши. Остуни очень хорош при ночном освещении. Витрины магазинчиков, молодежь за столиками уличных баров и кафе, никуда не спешащие туристы и гениальная в своей простоте поздняя готика кафедрального собора XV века.

Путешествующим, как мы, от города к городу, советуем свернуть в сторону природного заповедника Торре Гуачето. Песчаный берег в зарослях ивняка и знакомых цветов, щебет птах и очертания берега живо напомнят прибалтийскую Куршскую косу. Только видная отовсюду древняя башня сарацинов в открытом поле и цвет моря от бирюзового до фиолетового свидетельствуют, что мы на Адриатике.

Пристрастное отношение к еде

Вся земля Апулии находится в частных руках. Оливковые рощи соседствуют с виноградниками, а те с полями артишоков, помидор и снова, и снова с оливами. Порой очень древними, с искореженными временем могучими стволами. Представьте, в Италии растет 120 миллионов (!) оливковых деревьев, и большая их часть приходится на Апулию. Здесь сосредоточено 12% мирового производства оливкового масла, продукта, без которого невозможно себе вообразить итальянскую кухню.

Если, по утверждению нашего гида, все итальянцы помешаны на еде, то итальянцы-южане – мастера увлеченно рассказывают обо всем, что с ней связано. На не блистающем чистотой консервном заводе нас во всех подробностях проинформировали, как выращенные на заводских полях лохматые артишоки и крепкие помидоры превращаются в консервы в изящных баночках. Мы также узнали все тонкости технологии производства оливкового масла, правила его дегустации и определения качества. К вашему сведению, лучшее масло должно быть горьковатым, сладковатым и одновременно терпким.

На экскурсии в фермерском хозяйстве дюжий молодец, орудуя деревянной лопаткой, картинно демонстрировал создание сыра буррато – вкуснейшего, но хранящегося не более четырех дней. Надо сказать, что всюду с доброй открытой душой нам вручали подарки. И вес нашего багажа рос на глазах.

Апулия в вашем бокале

В окрестностях Бриндизи отели предлагаются от простеньких трешек до роскошных пяти звезд, где самый маленький номер с изысканным интерьером 39 квадратных метров. Романтично было бы пожить в домике-трулле. Внешне он как шалаш с конусной крышей, на самом же деле это апартаменты с максимумом удобств. Ну а если кому-то посчастливится остановиться на вилле Альбано Карризи, то вы наяву столкнетесь с трепетным отношением итальянцев к своим истории и традициям. «Соловей Италии» и патриот родной Бриндизи, Альбано широко известен и как винодел, и как крупный владелец плантаций виноградников. В полумраке его необъятного погреба количество и объемы винных бочек вызывают восхитительное уважение. Из продегустированных нами вин особенно понравилось одно – с изображением на этикетке мужского силуэта в широкополой шляпе.

Любопытно, что виноградную лозу, как и оливковые деревья, в Апулию завезли греки еще в III веке до нашей эры. Теперь современная Апулия – главный поставщик винограда на европейский рынок. Так что, если вы пьете французское вино или поднимаете бокал с Пъемонте – самым дорогим вином Италии, знайте, что в нем есть частичка Апулии – региона, в котором, если еще не были, обязательно стоит побывать.