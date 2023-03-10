Росавиация проверит нештатные ситуации на SSJ-100

Росавиация запросила проведение проверок в авиакомпаниях, в процессе которых нужно установить, как подаются сигналы о нештатных ситуациях на самолётах SSJ-100 и достаточны ли инструкции для исправления проблем.
Поводом для проверок, по версии СМИ, стали разногласия между авиакомпанией «Россия» и производителем самолёта. В начале осени 2022 года на рейсе между «двумя столицами» у самолёта SSJ-100 заблокировались закрылки. Пилоты утверждают, что лететь можно было, так как эти проблемы возникают нередко. Поэтому когда появилось предупредительное сообщение, пилот продолжил полёт и благополучно посадил самолёт в Пулково.
Производитель самолётов считает, что продолжать полёт было нельзя, а представители авиаперевозчика отметили, что не считают ситуацию проблемой. Росавиация инициировала опрос среди пилотов, работающих на SSJ, как они понимают сигналы о проблемах самолёта.
Многие пилоты отметили, что обсуждаемая неполадка в инструкции относится к «белому уровню», а значит не предполагает запрет на полёт. Пилоты сами решают, отправятся ли они в рейс или нет. А если отправятся, нужно следить за скоростью закрылков. Возможно, эти правила теперь получат уточнение.
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