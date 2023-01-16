На самолёты разрешили ставить б/у запчасти

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16 января 2023, 17:44

Каннибализацию самолётов, которую давно практикуют во всём мире, теперь на законном основании станут проводить и в РФ. Согласно принятым Кабинетом министров на исходе 2022 года поправкам в постановление № 353, авиакомпании РФ получили право снимать с самолётов исправные детали, включая не предусмотренные документацией зарубежных производителей, чтобы пополнить имеющийся резерв или впоследствии устанавливать на воздушные суда.



Авиапредприятия ещё не получили официальных документов, так как Федеральное агентство воздушного транспорта занято определением такого способа донесения информации до ограниченного круга адресатов, чтобы не создавать ситуации с неправильным истолкованием сути документов.



Ранее отечественные авиакомпании ориентировались на процедуры Федерального управления гражданской авиации США и системы авиауправления Евросоюза, так как большая часть парка была зарегистрирована за границей. Число деталей, которые имеются в резерве, уменьшается, этим вызвана необходимость воспользоваться компонентами китайских и иранских производителей. Эксперт Андрей Патраков считает, что российские компании в состоянии импортозаместить те детали, которых недостаточно на данный момент.