Полетели? Российское авиастроение расправило крылья

В гражданском сегменте авиационной промышленности у специалистов отрасли появились надежды на уход от бесконечно сдвигающихся вправо сроков появления в авиакомпаниях новых отечественных авиалайнеров. Объявлены даты, когда самолёты должны пройти все этапы испытаний, быть сертифицированы и поставлены перевозчикам. Почти утрясли технический облик лайнеров.
Комплексной программой развития авиатранспортной отрасли предусмотрена поставка в парки авиакомпаний России до 2030 г. 270 МС-21 (начиная с 2024-го) и 70 Ту‑214 (с 2023-го). До 2030 г. должно быть построено 70 региональных Ил-114-300. До конца текущего года намечено изготовить первые два серийных полностью отечественных «Суперджета», которые начнут коммерческие перевозки после получения сертификата типа. С 2024 г. авиазавод в Комсомольске-на-Амуре должен обеспечить выпуск самолётов Superjet New в количестве 20 машин в год. Именно эти типы самолётов критически важны, чтобы связать авиасообщением регионы страны. Иномарки в условиях санкций будут постепенно уходить на покой.
Почти 900 млн рублей выделят на создание ШФДМС – широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта. То есть работа над наследником Ил-96-300 идёт. Больше всего проблем предстоит решить в этом году с МС-21-310 и «Суперджетом». Тут навалились всей страной – строятся стенды, увязываются в составе самолётов отечественные агрегаты. На «Суперджетах», например, уже заменили американские тормоза на российские, ударными темпами проводят лётные испытания отечественного двигателя ПД-8. Так что в планы хочется верить: с 2024 г. Комсомольск-на-Амуре будет выдавать по 20 штук «Суперджетов»!
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