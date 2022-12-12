Погибший пилот Ан-148 признан виновным в авиакатастрофе

Следственный комитет России озвучил результаты расследования авиакатастрофы, произошедшей в феврале 2018 года, унёсшей жизни 71 человека. По версии правоохранителей, виновным в трагедии является командир самолёта Ан-148 Валерий Губанов. Пилот лайнера «Саратовских линий» виновен в трагедии вместе с менеджерами авиакомпании, которые несли ответственность за лётную работу.
Басманный суд столицы ввёл ограничения в отношении обвиняемых. В Следственном комитете согласились на продление сроков изучения всех обстоятельств дела. Расследование длится уже пять лет. За это время были изучены основные материалы, показания родственников погибших.
Следствие полагает, что менеджеры допустили к полётам пилотов, не имеющих необходимой подготовки. Они совершили ряд фатальных ошибок. Родственники Губанова не согласились с заявлениями Следственного комитета. Командир корабля являлся опытным военным пилотом, воевал в Афганистане и имел государственные награды. Вдова и дочь намерены обратиться в суд за опровержением обвинений в адрес их погибшего мужа и отца.
Катастрофа произошла практически сразу после вылета самолёта из аэропорта Домодедово. Лайнер набрал высоту и начал резко падать. Удар о землю был слишком сильным. Были повреждены даже двигатели. Эксперты считают, что пилоты не включили электрообогрев приёмников воздушного давления, из-за чего была получена неверная информация о скорости полёта.
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