Когда появится российский сверхзвуковой пассажирский самолёт

Аргументы Недели → Туризм → Авиа, ж/д транспорт 13+

9 июня 2022, 14:19

Отечественный Ту-144 и англо-французский "Конкорд" вписали славную страницу в историю пассажирской авиации. Но сегодня нет больше сверхзвуковых пассажирских рейсов через океан, как нет и вообще никаких других сверхзвуковых пассажирских самолетов (СПС). А желающие полетать быстрее "собственного визга" имеются.



Ряд американских и европейских компаний сейчас активно работают над проектами сверхзвуковых пассажирских самолётов. Для авиаторов и учёных нет никаких сомнений, что уже в ближайшем будущем уникальный полувековой опыт создания и эксплуатации отечественных сверхзвуковых самолётов будет востребован на новой технологической базе в рамках перспективных проектов.



В России есть задел по Ту-144 и его перспективным модификациям большого административного самолета повышенной комфортности на 30-40 пассажиров. Также есть различные варианты малых административных самолетов на 5-10 пассажиров на базе истребителя Су-35 и бомбардировщика Ту-22М3.



Однако больший интерес представляет проект создания весьма дорогого и совершенно уникального аттракциона под названием "сверхзвуковой пассажирский самолет" для нерегулярных перелетов и иных удовольствий - своеобразной «игрушки для богатых»! В таких самолётах уникальная система спасения. Она состоит из собственно пассажирской кабины-капсулы, соединенной разрывными болтами с фюзеляжем самолета по фланцу. Она вместе с летным экипажем и пассажирами в случае экстренной ситуации отделяется от самолета. Под двойным полом кабины находится необходимое оборудование для работы системы жизнеобеспечения, включая аккумуляторы и баллоны со сжатым воздухом.



Инженер-конструктор Александр Гомберг и доктор технических наук Алексей Агульник, профессор МАИ в своем докладе «Сверхзвуковой бизнес-джет на отечественных серийных двигателях Ал-31Ф «Фанстрим» отметили, что самолеты давно уже перешагнули звуковой барьер. Проект "Фанстрим" - это попытка вывести на рынок совершенно новое транспортное средство при жестких технических, юридических и коммерческих ограничениях и других проблемах сверхзвуковых гражданских перевозок. Можно надеяться, что реализация этого проекта станет мостиком к будущим регулярным дальним сверхскоростным перелетам, доступным для широкого круга людей.



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