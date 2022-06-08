Из челябинского аэропорта запустили прямой рейс в Стамбул

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8 июня 2022, 08:56 Анна Семенова

Рейсы в Стамбул будут осуществляться раз в неделю. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Рейсы будут осуществляться раз в неделю.

Первый «Суперджет» авиакомпании Red Wings улетел из Челябинска в Стамбул вчера, 7 июня. Теперь этот рейс по вторникам станет постоянным. До красивейшего турецкого города южноуральцы смогут добраться за 5 часов и 15 минут.

Согласно официальному сайту авиакомпании, забронировать билет можно по цене от 16 270 рублей. Самолет рассчитан на сто посадочных мест.

Кстати, для полета в Турцию больше не требуется сертификат о вакцинации или ЦРТ-тест.

Кроме Стамбула из Челябинска также продолжают действовать прямые рейсы в Анталью. Стоимость билета – от 46 тысяч рублей на летние месяцы.