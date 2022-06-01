Российские самолёты полетят, только двигателей пока нет

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1 июня 2022, 15:52

Испытания первого лётного опытного образца регионального самолёта Ил-114 продолжаются, также ведётся строительство второго и третьего самолётов.



Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам поездки делегации коллегии Военно-промышленной комиссии на авиазавод в Луховицах. Делегация коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации осмотрела производственные площадки Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина (филиал РСК «МиГ» в составе ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех»), на которых строится отечественный региональный пассажирский турбовинтовой самолёт Ил‑114-300.



В настоящее время на предприятии продолжаются наземные испытания первого опытного образца. Второй опытный самолёт находится в высокой степени готовности, на третьем самолёте осуществляется стыковка фюзеляжа. После завершения сборки и отладки эти машины примут участие в программе сертификационных испытаний.



В рамках инспекции первый заместитель председателя коллегии ВПК Андрей Ельчанинов с участием представителей Минпромторга России, Росавиации, ПАО «ОАК» и представителей отрасли провёл совещание по вопросам строительства самолёта Ил-114-300, в ходе которого заслушаны доклады о текущем статусе программы, а также обсуждались вопросы отработки технологии, лётных испытаний и подготовки к серийному производству.



А самолёты на самом деле стоят на земле как вкопанные, работоспособных движков нет. Не будет двигателей – никто никуда не полетит! Толпа функционеров из Объединённой авиастроительной корпорации обещает построить целых три Ту-214 в 2023 году! Как сообщил директор Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова Николай Савицких, самолёты Ту-214 помимо пассажирских авиакомпаний будут производиться для нужд российских холдингов и госпредприятий.



Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в текущем году воронежским авиазаводом будет сдан дальнемагистральный широкофюзеляжный лайнер Ил-96-400. Первый образец импортозамещённого SuperJet New уже стоит в цехе завода Комсомольска-на-Амуре, сообщает пресс-служба ГК «Ростех» в своём Telegram-канале. К установке отечественных двигателей ПД-8 на лайнер уже всё готово. К 2023 г. самолёт должен встать на крыло. Только двигателей пока нет.



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