Производство российских вертолётов пробуксовывает на советском заделе

В комплексе «Крокус Экспо» в субботу завершилась юбилейная, XV международная выставка вертолётной индустрии HeliRussia 2022. В сегодняшних условиях назвать её «международной» можно с большой натяжкой. Огорчило другое – отсутствует какое-либо серьёзное продвижение вперёд от холдинга «Вертолёты России». Получается, вертолётная индустрия у нас есть, работает, но сидит, свесив ножки, на советском заделе.
Больное место современных отечественных вертолётов (и самолётов тоже!) – силовые установки. Объединённая двигателестроительная корпорация опять показала макеты газотурбинных двигателей ПАО «ОДК-Климов» ВК-650 для лёгких вертолётов «Ансат» и Ка-226, лёгкого однодвигательного VRT500. Более мощный двигатель ВК-1600 – для вертолётов Ка‑62 и многоцелевого Ка-60. Сейчас на всех этих вертолётах установлены двигатели западного производства. Производитель двигателей «ОДК-Климов» утверждает, что отечественных «пламенных моторов» ждать осталось недолго, в текущем году выходят на наземные стендовые испытания, в следующем – на лётные, сертификационные.
Но в тревожном ожидании хочется спросить у «Вертолётов России» – а где обещанные скоростные вертолёты, которые разработаны на фирме «Камов»? Их модели были показаны 11 лет назад. Где Ка-92, например? Опять все деньги ушли назад, на попытку превратить «Крокодил» Ми-24 в супервертолёт? Не выйдет, вперёд, за горизонт заглядывать надо, как это сделал генеральный конструктор Сергей Михеев в далёком 1976 году.
Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».
Аргументы Недели → Самое читаемое
- #ЗАУГЛОМ Подробности мобилизации на Украине и в России
- 24.05 20:17 Более 40% российских туристов летом планируют отправиться за границу
- 24.05 15:50 Российские авиакомпании переживут лето, но осенью ожидается спад в отрасли
- 24.05 09:12 Исполнилось 50 лет авиакатастрофе в Светлогорске, уничтожившей детский сад
- 19.05 18:18 Теперь Турции принадлежит две трети российско-турецких авиаперевозок