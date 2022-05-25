Производство российских вертолётов пробуксовывает на советском заделе

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25 мая 2022, 14:00

В комплексе «Крокус Экспо» в субботу завершилась юбилейная, XV международная выставка вертолётной индустрии HeliRussia 2022. В сегодняшних условиях назвать её «международной» можно с большой натяжкой. Огорчило другое – отсутствует какое-либо серьёзное продвижение вперёд от холдинга «Вертолёты России». Получается, вертолётная индустрия у нас есть, работает, но сидит, свесив ножки, на советском заделе.



Больное место современных отечественных вертолётов (и самолётов тоже!) – силовые установки. Объединённая двигателестроительная корпорация опять показала макеты газотурбинных двигателей ПАО «ОДК-Климов» ВК-650 для лёгких вертолётов «Ансат» и Ка-226, лёгкого однодвигательного VRT500. Более мощный двигатель ВК-1600 – для вертолётов Ка‑62 и многоцелевого Ка-60. Сейчас на всех этих вертолётах установлены двигатели западного производства. Производитель двигателей «ОДК-Климов» утверждает, что отечественных «пламенных моторов» ждать осталось недолго, в текущем году выходят на наземные стендовые испытания, в следующем – на лётные, сертификационные.



Но в тревожном ожидании хочется спросить у «Вертолётов России» – а где обещанные скоростные вертолёты, которые разработаны на фирме «Камов»? Их модели были показаны 11 лет назад. Где Ка-92, например? Опять все деньги ушли назад, на попытку превратить «Крокодил» Ми-24 в супервертолёт? Не выйдет, вперёд, за горизонт заглядывать надо, как это сделал генеральный конструктор Сергей Михеев в далёком 1976 году.



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