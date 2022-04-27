Отечественный авиапром приземлился на единственном двигателе

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27 апреля 2022, 12:58

По сведениям «Аргументов недели», по прошествии девяти месяцев комиссия под руководством заместителя министра промышленности и торговли Олега Бочарова наконец подготовила и подписала Заключение по авиакатастрофе испытательного образца лёгкого турбовинтового военно-транспортного самолёта Ил-112В под Кубинкой в августе прошлого года. До 30 апреля оно должно быть утверждено министром Денисом Мантуровым. На выходе получается странный документ, не называющий прямо причину трагедии и ответственных за неё. То ли виноват двигатель, то ли в конечном итоге самолёт. А может, что больше всего устраивает чиновников и Объединённую двигателестроительную корпорацию (ОДК), экипаж? Впору вспомнить фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» и слова следователя Максима Подберёзовикова (артист Олег Ефремов) на суде: «Он, конечно, виноват, но он... не виноват. Пожалейте его, товарищи судьи: он очень хороший человек».



Источники в отрасли сообщают, что двигатели ТВ7-117СТ, которые сделаны АО «ОДК-Климов», пригодные для продолжения лётных испытаний сразу двух типов самолётов, появятся не раньше чем через год. Что означает преступную задержку появления на авиатрассах регионального пассажирского авиалайнера Ил‑114 и необходимого, как воздух, для вооружённых сил страны лёгкого военно-транспортного Ил-112В.



А вообще-то это не Заключение, а ярко выраженная попытка уйти от ответственности за катастрофу и за увод денег на модернизацию двигателя ТВ7-117 сначала в вариант С, затем в СМ, а сейчас в СТ. Следует напомнить, что этот «новейший» двигатель разрабатывался с 1980-х годов, в производство внедрён в 1990-м. Вот где должен поработать Следственный комитет России и выяснить, куда потрачены миллиарды при отсутствии требуемых характеристик за время «модернизации», и итоговый катастрофический результат! Кто-то же, с именем и фамилией, должен ответить за гибель экипажа «Ильюшина» и остановку сразу двух программ – 112В и 114-300. Следует добавить, что под угрозой и третья программа, региональный самолёт ТВРС‑44, который разрабатывают и собираются делать на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) в содружестве с самарским авиазаводом «Авиакор». В стране для этого перспективного самолёта другого двигателя тоже нет.



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