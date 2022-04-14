В майские праздники из Челябинска в Москву пустят дополнительные поезда

Один довезет до столицы в конце апреля, а второй – в День Победы.
В майские праздники россияне любят устраивать мини-путешествия. И конечно, одним из самых популярных направлений – это Москва. Поэтому традиционно на это время ЮУЖД вводит дополнительные поезда.
Из Челябинска таких будет два: первый, под номером 283/284 отправится с Южного Урала 28 апреля в 08:19 по местному времени, обратно из Москвы – 29 апреля в 22:40. Второй, под номером 189/190 стартует из Челябинска 9 мая в 16:45, обратно из Москвы – 11 мая в 09:40.
В данных составах есть условия для размещения маломобильных пассажиров, также есть возможность выбрать мужское или женское купе.