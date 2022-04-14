В майские праздники из Челябинска в Москву пустят дополнительные поезда

Аргументы Недели. Челябинск → Туризм → Авиа, ж/д транспорт 13+

14 апреля 2022, 07:45 Анна Семенова

В майские праздники можно посетить столицу. Фото: официальный сайт ЮУЖД

Один довезет до столицы в конце апреля, а второй – в День Победы.

В майские праздники россияне любят устраивать мини-путешествия. И конечно, одним из самых популярных направлений – это Москва. Поэтому традиционно на это время ЮУЖД вводит дополнительные поезда.

Из Челябинска таких будет два: первый, под номером 283/284 отправится с Южного Урала 28 апреля в 08:19 по местному времени, обратно из Москвы – 29 апреля в 22:40. Второй, под номером 189/190 стартует из Челябинска 9 мая в 16:45, обратно из Москвы – 11 мая в 09:40.

В данных составах есть условия для размещения маломобильных пассажиров, также есть возможность выбрать мужское или женское купе.